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11 мая 2021 16:01

Жители Петербурга несут цветы к представительству Татарстана после массового убийства детей в казанской школе

Артем КИЛЬКИН

Жители Петербурга несут цветы к представительству Татарстана после массового убийства детей в казанской школе

Жители Петербурга несут цветы к представительству Татарстана после массового убийства детей в казанской школе

Жители Петербурга несут цветы к представительству Татарстана после массового убийства детей в казанской школе

Жители Петербурга несут цветы к представительству Татарстана после массового убийства детей в казанской школе

Жители Петербурга несут цветы к представительству Татарстана после массового убийства детей в казанской школе