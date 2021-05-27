27 мая 2021 12:14

"Комсомолка в Петербурге" установила рекорд России и вошла в историю

На Дворцовой площади в Петербурге 27 мая 2021 года 318 человек одновременно читали специальный выпуск газеты "Комсомольская правда" - это признали самым массовым чтением газеты в России.