Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
27 мая 2021 12:14

"Комсомолка в Петербурге" установила рекорд России и вошла в историю

На Дворцовой площади в Петербурге 27 мая 2021 года 318 человек одновременно читали специальный выпуск газеты "Комсомольская правда" - это признали самым массовым чтением газеты в России.
Юлия ПЫХАЛОВА

"Комсомолка в Петербурге" установила рекорд России и вошла в историю

"Комсомолка в Петербурге" установила рекорд России и вошла в историю

"Комсомолка в Петербурге" установила рекорд России и вошла в историю

"Комсомолка в Петербурге" установила рекорд России и вошла в историю

"Комсомолка в Петербурге" установила рекорд России и вошла в историю

"Комсомолка в Петербурге" установила рекорд России и вошла в историю

"Комсомолка в Петербурге" установила рекорд России и вошла в историю

"Комсомолка в Петербурге" установила рекорд России и вошла в историю