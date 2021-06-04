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Ищем дом
Здоровье
Наши права
Наука
Коронавирус
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Колумнисты
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Путеводитель
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Спецпроекты
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4 июня 2021 18:10
Симфонический оркестр театра Петруцели выступил на Дворцовой площади
Юлия ПЫХАЛОВА
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Симфонический оркестр театра Петруцели
Симфонический оркестр театра Петруцели
Симфонический оркестр театра Петруцели
Симфонический оркестр театра Петруцели
Симфонический оркестр театра Петруцели