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4 июня 2021 18:10

Симфонический оркестр театра Петруцели выступил на Дворцовой площади

Юлия ПЫХАЛОВА
Симфонический оркестр театра Петруцели

Симфонический оркестр театра Петруцели

Симфонический оркестр театра Петруцели

Симфонический оркестр театра Петруцели

Симфонический оркестр театра Петруцели

Симфонический оркестр театра Петруцели

Симфонический оркестр театра Петруцели

Симфонический оркестр театра Петруцели

Симфонический оркестр театра Петруцели

Симфонический оркестр театра Петруцели