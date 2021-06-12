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12 июня 2021 23:29

Болельщики сборной России и Бельгии перед игрой ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге

Артем КИЛЬКИН
Болельщики сборной России и Бельгии перед игрой ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге

Болельщики сборной России и Бельгии перед игрой ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге

Болельщики сборной России и Бельгии перед игрой ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге

Болельщики сборной России и Бельгии перед игрой ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге

Болельщики сборной России и Бельгии перед игрой ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге

Болельщики сборной России и Бельгии перед игрой ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге

Болельщики сборной России и Бельгии перед игрой ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге

Болельщики сборной России и Бельгии перед игрой ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге

Болельщики сборной России и Бельгии перед игрой ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге

Болельщики сборной России и Бельгии перед игрой ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге

Болельщики сборной России и Бельгии перед игрой ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге

Болельщики сборной России и Бельгии перед игрой ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге

Болельщики сборной России и Бельгии перед игрой ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге

Болельщики сборной России и Бельгии перед игрой ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге

Болельщики сборной России и Бельгии перед игрой ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге

Болельщики сборной России и Бельгии перед игрой ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге

Болельщики сборной России и Бельгии перед игрой ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге

Болельщики сборной России и Бельгии перед игрой ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге

Болельщики сборной России и Бельгии перед игрой ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге

Болельщики сборной России и Бельгии перед игрой ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге