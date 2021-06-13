13 июня 2021 0:37

Как в Петербурге болели за сборную России в фан-зоне на Конюшенной площади

Фан-зону на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге закрыли задолго до матча с командой Бельгии - так много оказалось желающих поболеть за россиян. Оно не мудрено. Это был первый матч в рамках Евро-2020, который прошел в Северной столице, к тому же день был особенный - День России. К сожалению, чуда не произошло. Сборная России со счетом 3:0 уступила бельгийцам. Дальше играем с финнами 16 июня.