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16 июня 2021 14:14

Бойцы поисково-спасательной и парашютно-десантной службы провели учения по спасению погибающих на воде

Юлия ПЫХАЛОВА
Бойцы поисково-спасательной и парашютно-десантной службы провели учения по спасению погибающих на воде

Бойцы поисково-спасательной и парашютно-десантной службы провели учения по спасению погибающих на воде

Бойцы поисково-спасательной и парашютно-десантной службы провели учения по спасению погибающих на воде

Бойцы поисково-спасательной и парашютно-десантной службы провели учения по спасению погибающих на воде

Бойцы поисково-спасательной и парашютно-десантной службы провели учения по спасению погибающих на воде

Бойцы поисково-спасательной и парашютно-десантной службы провели учения по спасению погибающих на воде

Бойцы поисково-спасательной и парашютно-десантной службы провели учения по спасению погибающих на воде

Бойцы поисково-спасательной и парашютно-десантной службы провели учения по спасению погибающих на воде

Бойцы поисково-спасательной и парашютно-десантной службы провели учения по спасению погибающих на воде

Бойцы поисково-спасательной и парашютно-десантной службы провели учения по спасению погибающих на воде

Бойцы поисково-спасательной и парашютно-десантной службы провели учения по спасению погибающих на воде

Бойцы поисково-спасательной и парашютно-десантной службы провели учения по спасению погибающих на воде

Бойцы поисково-спасательной и парашютно-десантной службы провели учения по спасению погибающих на воде

Бойцы поисково-спасательной и парашютно-десантной службы провели учения по спасению погибающих на воде

Бойцы поисково-спасательной и парашютно-десантной службы провели учения по спасению погибающих на воде

Бойцы поисково-спасательной и парашютно-десантной службы провели учения по спасению погибающих на воде

Бойцы поисково-спасательной и парашютно-десантной службы провели учения по спасению погибающих на воде

Бойцы поисково-спасательной и парашютно-десантной службы провели учения по спасению погибающих на воде

Бойцы поисково-спасательной и парашютно-десантной службы провели учения по спасению погибающих на воде

Бойцы поисково-спасательной и парашютно-десантной службы провели учения по спасению погибающих на воде