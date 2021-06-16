Бойцы поисково-спасательной и парашютно-десантной службы провели учения по спасению погибающих на воде
Бойцы поисково-спасательной и парашютно-десантной службы провели учения по спасению погибающих на воде
Бойцы поисково-спасательной и парашютно-десантной службы провели учения по спасению погибающих на воде
Бойцы поисково-спасательной и парашютно-десантной службы провели учения по спасению погибающих на воде
Бойцы поисково-спасательной и парашютно-десантной службы провели учения по спасению погибающих на воде
Бойцы поисково-спасательной и парашютно-десантной службы провели учения по спасению погибающих на воде
Бойцы поисково-спасательной и парашютно-десантной службы провели учения по спасению погибающих на воде
Бойцы поисково-спасательной и парашютно-десантной службы провели учения по спасению погибающих на воде
Бойцы поисково-спасательной и парашютно-десантной службы провели учения по спасению погибающих на воде
Бойцы поисково-спасательной и парашютно-десантной службы провели учения по спасению погибающих на воде