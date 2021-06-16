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16 июня 2021 17:55

Болельщика стягиваются к стадиону на Крестовском острове, перед матчем России и Финляндии на Евро-2020

Артем КИЛЬКИН
Болельщика стягиваются к стадиону на Крестовском острове, перед матчем России и Финляндии на Евро-2020

Болельщика стягиваются к стадиону на Крестовском острове, перед матчем России и Финляндии на Евро-2020

Болельщика стягиваются к стадиону на Крестовском острове, перед матчем России и Финляндии на Евро-2020

Болельщика стягиваются к стадиону на Крестовском острове, перед матчем России и Финляндии на Евро-2020

Болельщика стягиваются к стадиону на Крестовском острове, перед матчем России и Финляндии на Евро-2020

Болельщика стягиваются к стадиону на Крестовском острове, перед матчем России и Финляндии на Евро-2020

Болельщика стягиваются к стадиону на Крестовском острове, перед матчем России и Финляндии на Евро-2020

Болельщика стягиваются к стадиону на Крестовском острове, перед матчем России и Финляндии на Евро-2020

Болельщика стягиваются к стадиону на Крестовском острове, перед матчем России и Финляндии на Евро-2020

Болельщика стягиваются к стадиону на Крестовском острове, перед матчем России и Финляндии на Евро-2020

Болельщика стягиваются к стадиону на Крестовском острове, перед матчем России и Финляндии на Евро-2020

Болельщика стягиваются к стадиону на Крестовском острове, перед матчем России и Финляндии на Евро-2020

Болельщика стягиваются к стадиону на Крестовском острове, перед матчем России и Финляндии на Евро-2020

Болельщика стягиваются к стадиону на Крестовском острове, перед матчем России и Финляндии на Евро-2020

Болельщика стягиваются к стадиону на Крестовском острове, перед матчем России и Финляндии на Евро-2020

Болельщика стягиваются к стадиону на Крестовском острове, перед матчем России и Финляндии на Евро-2020

Болельщика стягиваются к стадиону на Крестовском острове, перед матчем России и Финляндии на Евро-2020

Болельщика стягиваются к стадиону на Крестовском острове, перед матчем России и Финляндии на Евро-2020