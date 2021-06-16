Болельщика стягиваются к стадиону на Крестовском острове, перед матчем России и Финляндии на Евро-2020
Болельщика стягиваются к стадиону на Крестовском острове, перед матчем России и Финляндии на Евро-2020
Болельщика стягиваются к стадиону на Крестовском острове, перед матчем России и Финляндии на Евро-2020
Болельщика стягиваются к стадиону на Крестовском острове, перед матчем России и Финляндии на Евро-2020
Болельщика стягиваются к стадиону на Крестовском острове, перед матчем России и Финляндии на Евро-2020
Болельщика стягиваются к стадиону на Крестовском острове, перед матчем России и Финляндии на Евро-2020
Болельщика стягиваются к стадиону на Крестовском острове, перед матчем России и Финляндии на Евро-2020
Болельщика стягиваются к стадиону на Крестовском острове, перед матчем России и Финляндии на Евро-2020
Болельщика стягиваются к стадиону на Крестовском острове, перед матчем России и Финляндии на Евро-2020