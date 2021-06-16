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16 июня 2021 19:17

Матч Финляндия — Россия: фанзона на Конюшенной площади

Юлия ПЫХАЛОВА
Матч Финляндия — Россия: фанзона на Конюшенной площади

Матч Финляндия — Россия: фанзона на Конюшенной площади

Матч Финляндия — Россия: фанзона на Конюшенной площади

Матч Финляндия — Россия: фанзона на Конюшенной площади

Матч Финляндия — Россия: фанзона на Конюшенной площади

Матч Финляндия — Россия: фанзона на Конюшенной площади

Матч Финляндия — Россия: фанзона на Конюшенной площади

Матч Финляндия — Россия: фанзона на Конюшенной площади

Матч Финляндия — Россия: фанзона на Конюшенной площади

Матч Финляндия — Россия: фанзона на Конюшенной площади

Матч Финляндия — Россия: фанзона на Конюшенной площади

Матч Финляндия — Россия: фанзона на Конюшенной площади

Матч Финляндия — Россия: фанзона на Конюшенной площади

Матч Финляндия — Россия: фанзона на Конюшенной площади

Матч Финляндия — Россия: фанзона на Конюшенной площади

Матч Финляндия — Россия: фанзона на Конюшенной площади

Матч Финляндия — Россия: фанзона на Конюшенной площади

Матч Финляндия — Россия: фанзона на Конюшенной площади

Матч Финляндия — Россия: фанзона на Конюшенной площади

Матч Финляндия — Россия: фанзона на Конюшенной площади