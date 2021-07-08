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8 июля 2021 21:16

Животные в Ленинградском зоопарке спасаются от жары

Юлия ПЫХАЛОВА
Животные в Ленинградском зоопарке спасаются от жары

Животные в Ленинградском зоопарке спасаются от жары

Животные в Ленинградском зоопарке спасаются от жары

Животные в Ленинградском зоопарке спасаются от жары

Животные в Ленинградском зоопарке спасаются от жары

Животные в Ленинградском зоопарке спасаются от жары

Животные в Ленинградском зоопарке спасаются от жары

Животные в Ленинградском зоопарке спасаются от жары

Животные в Ленинградском зоопарке спасаются от жары

Животные в Ленинградском зоопарке спасаются от жары

Животные в Ленинградском зоопарке спасаются от жары

Животные в Ленинградском зоопарке спасаются от жары

Животные в Ленинградском зоопарке спасаются от жары

Животные в Ленинградском зоопарке спасаются от жары

Животные в Ленинградском зоопарке спасаются от жары

Животные в Ленинградском зоопарке спасаются от жары

Животные в Ленинградском зоопарке спасаются от жары

Животные в Ленинградском зоопарке спасаются от жары

Животные в Ленинградском зоопарке спасаются от жары

Животные в Ленинградском зоопарке спасаются от жары