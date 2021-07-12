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12 июля 2021 18:39

Жара в Санкт-Петербурге: горожане отдыхают у Петропавловской крепости

Юлия ПЫХАЛОВА
Жара в Санкт-Петербурге

Жара в Санкт-Петербурге

Жара в Санкт-Петербурге

Жара в Санкт-Петербурге

Жара в Санкт-Петербурге

Жара в Санкт-Петербурге

Жара в Санкт-Петербурге

Жара в Санкт-Петербурге

Жара в Санкт-Петербурге

Жара в Санкт-Петербурге

Жара в Санкт-Петербурге

Жара в Санкт-Петербурге

Жара в Санкт-Петербурге

Жара в Санкт-Петербурге

Жара в Санкт-Петербурге

Жара в Санкт-Петербурге

Жара в Санкт-Петербурге

Жара в Санкт-Петербурге

Жара в Санкт-Петербурге

Жара в Санкт-Петербурге