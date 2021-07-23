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23 июля 2021 17:31

Петербуржцы жалуются на очереди в «Петероэлетросбыт»

Юлия ПЫХАЛОВА
Петербуржцы жалуются на очереди в «Петероэлетросбыт»

Петербуржцы жалуются на очереди в «Петероэлетросбыт»

Петербуржцы жалуются на очереди в «Петероэлетросбыт»

Петербуржцы жалуются на очереди в «Петероэлетросбыт»

Петербуржцы жалуются на очереди в «Петероэлетросбыт»

Петербуржцы жалуются на очереди в «Петероэлетросбыт»

Петербуржцы жалуются на очереди в «Петероэлетросбыт»

Петербуржцы жалуются на очереди в «Петероэлетросбыт»

Петербуржцы жалуются на очереди в «Петероэлетросбыт»

Петербуржцы жалуются на очереди в «Петероэлетросбыт»

Петербуржцы жалуются на очереди в «Петероэлетросбыт»

Петербуржцы жалуются на очереди в «Петероэлетросбыт»

Петербуржцы жалуются на очереди в «Петероэлетросбыт»

Петербуржцы жалуются на очереди в «Петероэлетросбыт»

Петербуржцы жалуются на очереди в «Петероэлетросбыт»

Петербуржцы жалуются на очереди в «Петероэлетросбыт»

Петербуржцы жалуются на очереди в «Петероэлетросбыт»

Петербуржцы жалуются на очереди в «Петероэлетросбыт»

Петербуржцы жалуются на очереди в «Петероэлетросбыт»

Петербуржцы жалуются на очереди в «Петероэлетросбыт»