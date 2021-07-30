Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
30 июля 2021 18:25

В парке "Патриот" в Кронштадте откроется новое общественное пространство

Юлия ПЫХАЛОВА
Парк "Патриот"

Парк "Патриот"

Парк "Патриот"

Парк "Патриот"

Парк "Патриот"

Парк "Патриот"

Парк "Патриот"

Парк "Патриот"

Парк "Патриот"

Парк "Патриот"

Парк "Патриот"

Парк "Патриот"

Парк "Патриот"

Парк "Патриот"

Парк "Патриот"

Парк "Патриот"

Парк "Патриот"

Парк "Патриот"

Парк "Патриот"

Парк "Патриот"