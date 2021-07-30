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Экономика
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Спорт
Звезды
Ищем дом
Здоровье
Наши права
Наука
Коронавирус
Афиша
Колумнисты
Происшествия
Путеводитель
Промокоды
Сериалы
Спецпроекты
Туризм
Пресс-центр
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Телевизор
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30 июля 2021 18:25
В парке "Патриот" в Кронштадте откроется новое общественное пространство
Юлия ПЫХАЛОВА
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Парк "Патриот"
Парк "Патриот"
Парк "Патриот"
Парк "Патриот"
Парк "Патриот"
Парк "Патриот"
Парк "Патриот"
Парк "Патриот"
Парк "Патриот"
Парк "Патриот"