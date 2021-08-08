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8 августа 2021 23:41

Туристический кольцевой маршрут по Неве появился в Петербурге

Артем КИЛЬКИН
Туристический кольцевой маршрут по Неве появился в Петербурге

Туристический кольцевой маршрут по Неве появился в Петербурге

Туристический кольцевой маршрут по Неве появился в Петербурге

Туристический кольцевой маршрут по Неве появился в Петербурге

Туристический кольцевой маршрут по Неве появился в Петербурге

Туристический кольцевой маршрут по Неве появился в Петербурге

Туристический кольцевой маршрут по Неве появился в Петербурге

Туристический кольцевой маршрут по Неве появился в Петербурге

Туристический кольцевой маршрут по Неве появился в Петербурге

Туристический кольцевой маршрут по Неве появился в Петербурге

Туристический кольцевой маршрут по Неве появился в Петербурге

Туристический кольцевой маршрут по Неве появился в Петербурге

Туристический кольцевой маршрут по Неве появился в Петербурге

Туристический кольцевой маршрут по Неве появился в Петербурге

Туристический кольцевой маршрут по Неве появился в Петербурге

Туристический кольцевой маршрут по Неве появился в Петербурге

Туристический кольцевой маршрут по Неве появился в Петербурге

Туристический кольцевой маршрут по Неве появился в Петербурге

Туристический кольцевой маршрут по Неве появился в Петербурге

Туристический кольцевой маршрут по Неве появился в Петербурге