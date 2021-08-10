Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
10 августа 2021 16:19

На Канонерском острове в расселенном под ЗСД доме строят апартаменты

Юлия ПЫХАЛОВА
На Канонерском острове в расселенном под ЗСД доме строят апартаменты

На Канонерском острове в расселенном под ЗСД доме строят апартаменты

На Канонерском острове в расселенном под ЗСД доме строят апартаменты

На Канонерском острове в расселенном под ЗСД доме строят апартаменты

На Канонерском острове в расселенном под ЗСД доме строят апартаменты

На Канонерском острове в расселенном под ЗСД доме строят апартаменты

На Канонерском острове в расселенном под ЗСД доме строят апартаменты

На Канонерском острове в расселенном под ЗСД доме строят апартаменты

На Канонерском острове в расселенном под ЗСД доме строят апартаменты

На Канонерском острове в расселенном под ЗСД доме строят апартаменты

На Канонерском острове в расселенном под ЗСД доме строят апартаменты

На Канонерском острове в расселенном под ЗСД доме строят апартаменты

На Канонерском острове в расселенном под ЗСД доме строят апартаменты

На Канонерском острове в расселенном под ЗСД доме строят апартаменты

На Канонерском острове в расселенном под ЗСД доме строят апартаменты

На Канонерском острове в расселенном под ЗСД доме строят апартаменты

На Канонерском острове в расселенном под ЗСД доме строят апартаменты

На Канонерском острове в расселенном под ЗСД доме строят апартаменты

На Канонерском острове в расселенном под ЗСД доме строят апартаменты

На Канонерском острове в расселенном под ЗСД доме строят апартаменты