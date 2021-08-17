Служебную собаку из Петербурга по кличке Волк-Меркурий наградили итальянской премией за спасение девочки от насильника
Служебную собаку из Петербурга по кличке Волк-Меркурий наградили итальянской премией за спасение девочки от насильника
Служебную собаку из Петербурга по кличке Волк-Меркурий наградили итальянской премией за спасение девочки от насильника
Служебную собаку из Петербурга по кличке Волк-Меркурий наградили итальянской премией за спасение девочки от насильника
Служебную собаку из Петербурга по кличке Волк-Меркурий наградили итальянской премией за спасение девочки от насильника
Служебную собаку из Петербурга по кличке Волк-Меркурий наградили итальянской премией за спасение девочки от насильника
Служебную собаку из Петербурга по кличке Волк-Меркурий наградили итальянской премией за спасение девочки от насильника