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17 августа 2021 18:11

Служебную собаку из Петербурга по кличке Волк-Меркурий наградили итальянской премией за спасение девочки от насильника

Юлия ПЫХАЛОВА
Служебную собаку из Петербурга по кличке Волк-Меркурий наградили итальянской премией за спасение девочки от насильника

Служебную собаку из Петербурга по кличке Волк-Меркурий наградили итальянской премией за спасение девочки от насильника

Служебную собаку из Петербурга по кличке Волк-Меркурий наградили итальянской премией за спасение девочки от насильника

Служебную собаку из Петербурга по кличке Волк-Меркурий наградили итальянской премией за спасение девочки от насильника

Служебную собаку из Петербурга по кличке Волк-Меркурий наградили итальянской премией за спасение девочки от насильника

Служебную собаку из Петербурга по кличке Волк-Меркурий наградили итальянской премией за спасение девочки от насильника

Служебную собаку из Петербурга по кличке Волк-Меркурий наградили итальянской премией за спасение девочки от насильника

Служебную собаку из Петербурга по кличке Волк-Меркурий наградили итальянской премией за спасение девочки от насильника

Служебную собаку из Петербурга по кличке Волк-Меркурий наградили итальянской премией за спасение девочки от насильника

Служебную собаку из Петербурга по кличке Волк-Меркурий наградили итальянской премией за спасение девочки от насильника

Служебную собаку из Петербурга по кличке Волк-Меркурий наградили итальянской премией за спасение девочки от насильника

Служебную собаку из Петербурга по кличке Волк-Меркурий наградили итальянской премией за спасение девочки от насильника

Служебную собаку из Петербурга по кличке Волк-Меркурий наградили итальянской премией за спасение девочки от насильника

Служебную собаку из Петербурга по кличке Волк-Меркурий наградили итальянской премией за спасение девочки от насильника