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19 августа 2021 18:07

Соревнования по стрельбе из боевого оружия «Вечно живые» в Санкт-Петербурге

Юлия ПЫХАЛОВА
Соревнования по стрельбе из боевого оружия «Вечно живые»

Соревнования по стрельбе из боевого оружия «Вечно живые»

Соревнования по стрельбе из боевого оружия «Вечно живые»

Соревнования по стрельбе из боевого оружия «Вечно живые»

Соревнования по стрельбе из боевого оружия «Вечно живые»

Соревнования по стрельбе из боевого оружия «Вечно живые»

Соревнования по стрельбе из боевого оружия «Вечно живые»

Соревнования по стрельбе из боевого оружия «Вечно живые»

Соревнования по стрельбе из боевого оружия «Вечно живые»

Соревнования по стрельбе из боевого оружия «Вечно живые»

Соревнования по стрельбе из боевого оружия «Вечно живые»

Соревнования по стрельбе из боевого оружия «Вечно живые»

Соревнования по стрельбе из боевого оружия «Вечно живые»

Соревнования по стрельбе из боевого оружия «Вечно живые»

Соревнования по стрельбе из боевого оружия «Вечно живые»

Соревнования по стрельбе из боевого оружия «Вечно живые»

Соревнования по стрельбе из боевого оружия «Вечно живые»

Соревнования по стрельбе из боевого оружия «Вечно живые»

Соревнования по стрельбе из боевого оружия «Вечно живые»

Соревнования по стрельбе из боевого оружия «Вечно живые»