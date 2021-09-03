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3 сентября 2021 20:56

У памятника Довлатову в Петербурге появилась фигура собачки Глаши

Юлия ПЫХАЛОВА
У памятника Довлатову в Петербурге появилась фигура собачки Глаши

У памятника Довлатову в Петербурге появилась фигура собачки Глаши

У памятника Довлатову в Петербурге появилась фигура собачки Глаши

У памятника Довлатову в Петербурге появилась фигура собачки Глаши

У памятника Довлатову в Петербурге появилась фигура собачки Глаши

У памятника Довлатову в Петербурге появилась фигура собачки Глаши

У памятника Довлатову в Петербурге появилась фигура собачки Глаши

У памятника Довлатову в Петербурге появилась фигура собачки Глаши

У памятника Довлатову в Петербурге появилась фигура собачки Глаши

У памятника Довлатову в Петербурге появилась фигура собачки Глаши

У памятника Довлатову в Петербурге появилась фигура собачки Глаши

У памятника Довлатову в Петербурге появилась фигура собачки Глаши

У памятника Довлатову в Петербурге появилась фигура собачки Глаши

У памятника Довлатову в Петербурге появилась фигура собачки Глаши

У памятника Довлатову в Петербурге появилась фигура собачки Глаши

У памятника Довлатову в Петербурге появилась фигура собачки Глаши

У памятника Довлатову в Петербурге появилась фигура собачки Глаши

У памятника Довлатову в Петербурге появилась фигура собачки Глаши