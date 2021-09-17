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17 сентября 2021 14:48

В Петербурге начались выборы. Голосование продлится три дня, с 17 по 19 сентября.

Артем КИЛЬКИН
В Петербурге начались выборы. Голосование продлится три дня, с 17 по 19 сентября.

В Петербурге начались выборы. Голосование продлится три дня, с 17 по 19 сентября.

В Петербурге начались выборы. Голосование продлится три дня, с 17 по 19 сентября.

В Петербурге начались выборы. Голосование продлится три дня, с 17 по 19 сентября.

В Петербурге начались выборы. Голосование продлится три дня, с 17 по 19 сентября.

В Петербурге начались выборы. Голосование продлится три дня, с 17 по 19 сентября.

В Петербурге начались выборы. Голосование продлится три дня, с 17 по 19 сентября.

В Петербурге начались выборы. Голосование продлится три дня, с 17 по 19 сентября.

В Петербурге начались выборы. Голосование продлится три дня, с 17 по 19 сентября.

В Петербурге начались выборы. Голосование продлится три дня, с 17 по 19 сентября.

В Петербурге начались выборы. Голосование продлится три дня, с 17 по 19 сентября.

В Петербурге начались выборы. Голосование продлится три дня, с 17 по 19 сентября.

В Петербурге начались выборы. Голосование продлится три дня, с 17 по 19 сентября.

В Петербурге начались выборы. Голосование продлится три дня, с 17 по 19 сентября.

В Петербурге начались выборы. Голосование продлится три дня, с 17 по 19 сентября.

В Петербурге начались выборы. Голосование продлится три дня, с 17 по 19 сентября.

В Петербурге начались выборы. Голосование продлится три дня, с 17 по 19 сентября.

В Петербурге начались выборы. Голосование продлится три дня, с 17 по 19 сентября.

В Петербурге начались выборы. Голосование продлится три дня, с 17 по 19 сентября.

В Петербурге начались выборы. Голосование продлится три дня, с 17 по 19 сентября.