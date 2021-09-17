В Петербурге начались выборы. Голосование продлится три дня, с 17 по 19 сентября.
В Петербурге начались выборы. Голосование продлится три дня, с 17 по 19 сентября.
В Петербурге начались выборы. Голосование продлится три дня, с 17 по 19 сентября.
В Петербурге начались выборы. Голосование продлится три дня, с 17 по 19 сентября.
В Петербурге начались выборы. Голосование продлится три дня, с 17 по 19 сентября.
В Петербурге начались выборы. Голосование продлится три дня, с 17 по 19 сентября.
В Петербурге начались выборы. Голосование продлится три дня, с 17 по 19 сентября.
В Петербурге начались выборы. Голосование продлится три дня, с 17 по 19 сентября.
В Петербурге начались выборы. Голосование продлится три дня, с 17 по 19 сентября.
В Петербурге начались выборы. Голосование продлится три дня, с 17 по 19 сентября.