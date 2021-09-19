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19 сентября 2021 16:45

Екатерина I и Петр I проголосовали на выборах в Санкт-Петербурге

Юлия ПЫХАЛОВА
Екатерина I и Петр I проголосовали на выборах в Санкт-Петербурге

Екатерина I и Петр I проголосовали на выборах в Санкт-Петербурге

Екатерина I и Петр I проголосовали на выборах в Санкт-Петербурге

Екатерина I и Петр I проголосовали на выборах в Санкт-Петербурге

Екатерина I и Петр I проголосовали на выборах в Санкт-Петербурге

Екатерина I и Петр I проголосовали на выборах в Санкт-Петербурге

Екатерина I и Петр I проголосовали на выборах в Санкт-Петербурге

Екатерина I и Петр I проголосовали на выборах в Санкт-Петербурге

Екатерина I и Петр I проголосовали на выборах в Санкт-Петербурге

Екатерина I и Петр I проголосовали на выборах в Санкт-Петербурге

Екатерина I и Петр I проголосовали на выборах в Санкт-Петербурге

Екатерина I и Петр I проголосовали на выборах в Санкт-Петербурге

Екатерина I и Петр I проголосовали на выборах в Санкт-Петербурге

Екатерина I и Петр I проголосовали на выборах в Санкт-Петербурге

Екатерина I и Петр I проголосовали на выборах в Санкт-Петербурге

Екатерина I и Петр I проголосовали на выборах в Санкт-Петербурге

Екатерина I и Петр I проголосовали на выборах в Санкт-Петербурге

Екатерина I и Петр I проголосовали на выборах в Санкт-Петербурге