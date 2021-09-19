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19 сентября 2021 17:23

Третий день выборов в Санкт-Петербурге

Юлия ПЫХАЛОВА
Третий день выборов подходит к концу в Санкт-Петербурге

Третий день выборов подходит к концу в Санкт-Петербурге

Третий день выборов подходит к концу в Санкт-Петербурге

Третий день выборов подходит к концу в Санкт-Петербурге

Третий день выборов подходит к концу в Санкт-Петербурге

Третий день выборов подходит к концу в Санкт-Петербурге

Третий день выборов подходит к концу в Санкт-Петербурге

Третий день выборов подходит к концу в Санкт-Петербурге

Третий день выборов подходит к концу в Санкт-Петербурге

Третий день выборов подходит к концу в Санкт-Петербурге

Третий день выборов подходит к концу в Санкт-Петербурге

Третий день выборов подходит к концу в Санкт-Петербурге

Третий день выборов подходит к концу в Санкт-Петербурге

Третий день выборов подходит к концу в Санкт-Петербурге

Третий день выборов подходит к концу в Санкт-Петербурге

Третий день выборов подходит к концу в Санкт-Петербурге

Третий день выборов подходит к концу в Санкт-Петербурге

Третий день выборов подходит к концу в Санкт-Петербурге

Третий день выборов подходит к концу в Санкт-Петербурге

Третий день выборов подходит к концу в Санкт-Петербурге