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28 сентября 2021 18:11

На Ленфильме строят живой музей о войне "Пропавшие в кинохронике"

Юлия ПЫХАЛОВА
На Ленфильме строят живой музей о войне "Пропавшие в кинохронике"

На Ленфильме строят живой музей о войне "Пропавшие в кинохронике"

На Ленфильме строят живой музей о войне "Пропавшие в кинохронике"

На Ленфильме строят живой музей о войне "Пропавшие в кинохронике"

На Ленфильме строят живой музей о войне "Пропавшие в кинохронике"

На Ленфильме строят живой музей о войне "Пропавшие в кинохронике"

На Ленфильме строят живой музей о войне "Пропавшие в кинохронике"

На Ленфильме строят живой музей о войне "Пропавшие в кинохронике"

На Ленфильме строят живой музей о войне "Пропавшие в кинохронике"

На Ленфильме строят живой музей о войне "Пропавшие в кинохронике"

На Ленфильме строят живой музей о войне "Пропавшие в кинохронике"

На Ленфильме строят живой музей о войне "Пропавшие в кинохронике"

На Ленфильме строят живой музей о войне "Пропавшие в кинохронике"

На Ленфильме строят живой музей о войне "Пропавшие в кинохронике"

На Ленфильме строят живой музей о войне "Пропавшие в кинохронике"

На Ленфильме строят живой музей о войне "Пропавшие в кинохронике"

На Ленфильме строят живой музей о войне "Пропавшие в кинохронике"

На Ленфильме строят живой музей о войне "Пропавшие в кинохронике"

На Ленфильме строят живой музей о войне "Пропавшие в кинохронике"

На Ленфильме строят живой музей о войне "Пропавшие в кинохронике"