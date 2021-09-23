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23 сентября 2021 21:28

Паблик-арт объект «Солнечный календарь» и выставка "Hydra" в Севкабель Порту

Юлия ПЫХАЛОВА
Паблик-арт объект «Солнечный календарь»

Паблик-арт объект «Солнечный календарь»

Паблик-арт объект «Солнечный календарь»

Паблик-арт объект «Солнечный календарь»

Выставка "Hydra"

Выставка "Hydra"

Выставка "Hydra"

Выставка "Hydra"

Выставка "Hydra"

Выставка "Hydra"

Паблик-арт объект «Солнечный календарь»

Паблик-арт объект «Солнечный календарь»

Выставка "Hydra"

Выставка "Hydra"

Выставка "Hydra"

Выставка "Hydra"