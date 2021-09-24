Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
24 сентября 2021 11:23

Центр реабилитации диких животных "Велес" получил подарки к дню рождения

Юлия ПЫХАЛОВА
Центр реабилитации диких животных "Велес" получил подарки к дню рождения

Центр реабилитации диких животных "Велес" получил подарки к дню рождения

Центр реабилитации диких животных "Велес" получил подарки к дню рождения

Центр реабилитации диких животных "Велес" получил подарки к дню рождения

Центр реабилитации диких животных "Велес" получил подарки к дню рождения

Центр реабилитации диких животных "Велес" получил подарки к дню рождения

Центр реабилитации диких животных "Велес" получил подарки к дню рождения

Центр реабилитации диких животных "Велес" получил подарки к дню рождения

Центр реабилитации диких животных "Велес" получил подарки к дню рождения

Центр реабилитации диких животных "Велес" получил подарки к дню рождения

Центр реабилитации диких животных "Велес" получил подарки к дню рождения

Центр реабилитации диких животных "Велес" получил подарки к дню рождения

Центр реабилитации диких животных "Велес" получил подарки к дню рождения

Центр реабилитации диких животных "Велес" получил подарки к дню рождения

Центр реабилитации диких животных "Велес" получил подарки к дню рождения

Центр реабилитации диких животных "Велес" получил подарки к дню рождения

Центр реабилитации диких животных "Велес" получил подарки к дню рождения

Центр реабилитации диких животных "Велес" получил подарки к дню рождения

Центр реабилитации диких животных "Велес" получил подарки к дню рождения

Центр реабилитации диких животных "Велес" получил подарки к дню рождения