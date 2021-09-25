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25 сентября 2021 16:58

День туризма в Петербурге: SUP-карнавал

Юлия ПЫХАЛОВА
SUP-карнавал

SUP-карнавал

SUP-карнавал

SUP-карнавал

SUP-карнавал

SUP-карнавал

SUP-карнавал

SUP-карнавал

SUP-карнавал

SUP-карнавал

SUP-карнавал

SUP-карнавал

SUP-карнавал

SUP-карнавал

SUP-карнавал

SUP-карнавал

SUP-карнавал

SUP-карнавал

SUP-карнавал

SUP-карнавал