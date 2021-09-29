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29 сентября 2021 18:20

Состоялось первое заседание нового состава Петербургского ЗАКСа

Артем КИЛЬКИН
Состоялось первое заседание нового состава Петербургского ЗАКСа

Состоялось первое заседание нового состава Петербургского ЗАКСа

Состоялось первое заседание нового состава Петербургского ЗАКСа

Состоялось первое заседание нового состава Петербургского ЗАКСа

Состоялось первое заседание нового состава Петербургского ЗАКСа

Состоялось первое заседание нового состава Петербургского ЗАКСа

Состоялось первое заседание нового состава Петербургского ЗАКСа

Состоялось первое заседание нового состава Петербургского ЗАКСа

Состоялось первое заседание нового состава Петербургского ЗАКСа

Состоялось первое заседание нового состава Петербургского ЗАКСа

Состоялось первое заседание нового состава Петербургского ЗАКСа

Состоялось первое заседание нового состава Петербургского ЗАКСа

Состоялось первое заседание нового состава Петербургского ЗАКСа

Состоялось первое заседание нового состава Петербургского ЗАКСа

Состоялось первое заседание нового состава Петербургского ЗАКСа

Состоялось первое заседание нового состава Петербургского ЗАКСа

Состоялось первое заседание нового состава Петербургского ЗАКСа

Состоялось первое заседание нового состава Петербургского ЗАКСа

Состоялось первое заседание нового состава Петербургского ЗАКСа

Состоялось первое заседание нового состава Петербургского ЗАКСа