Венчание князя Георгия Романова в Исаакиевском соборе
Венчание князя Георгия Романова в Исаакиевском соборе
Венчание князя Георгия Романова в Исаакиевском соборе
Венчание князя Георгия Романова в Исаакиевском соборе
Венчание князя Георгия Романова в Исаакиевском соборе
Венчание князя Георгия Романова в Исаакиевском соборе
Венчание князя Георгия Романова в Исаакиевском соборе
Венчание князя Георгия Романова в Исаакиевском соборе
Венчание князя Георгия Романова в Исаакиевском соборе
Венчание князя Георгия Романова в Исаакиевском соборе