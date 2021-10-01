Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
1 октября 2021 15:43

Венчание князя Георгия Романова в Исаакиевском соборе

В Санкт-Петербурге прошло одно из главных светских событий года – венчание великого князя и наследника династии Романовых Георгия Романова и его избранницы Ребекки Беттарини. Торжество было грандиозным. В Исаакиевский собор съехались высокие гости со всех концов света.
Юлия ПЫХАЛОВА
Венчание князя Георгия Романова в Исаакиевском соборе

Венчание князя Георгия Романова в Исаакиевском соборе

Венчание князя Георгия Романова в Исаакиевском соборе

Венчание князя Георгия Романова в Исаакиевском соборе

Венчание князя Георгия Романова в Исаакиевском соборе

Венчание князя Георгия Романова в Исаакиевском соборе

Венчание князя Георгия Романова в Исаакиевском соборе

Венчание князя Георгия Романова в Исаакиевском соборе

Венчание князя Георгия Романова в Исаакиевском соборе

Венчание князя Георгия Романова в Исаакиевском соборе

Венчание князя Георгия Романова в Исаакиевском соборе

Венчание князя Георгия Романова в Исаакиевском соборе

Венчание князя Георгия Романова в Исаакиевском соборе

Венчание князя Георгия Романова в Исаакиевском соборе

Венчание князя Георгия Романова в Исаакиевском соборе

Венчание князя Георгия Романова в Исаакиевском соборе

Венчание князя Георгия Романова в Исаакиевском соборе

Венчание князя Георгия Романова в Исаакиевском соборе

Венчание князя Георгия Романова в Исаакиевском соборе

Венчание князя Георгия Романова в Исаакиевском соборе