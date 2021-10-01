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1 октября 2021 20:25

Почетные гости церемонии бракосочетания князя Романова

Юлия ПЫХАЛОВА
Почетные гости церемонии бракосочетания князя Романова

Почетные гости церемонии бракосочетания князя Романова

Почетные гости церемонии бракосочетания князя Романова

Почетные гости церемонии бракосочетания князя Романова

Почетные гости церемонии бракосочетания князя Романова

Почетные гости церемонии бракосочетания князя Романова

Почетные гости церемонии бракосочетания князя Романова

Почетные гости церемонии бракосочетания князя Романова

Почетные гости церемонии бракосочетания князя Романова

Почетные гости церемонии бракосочетания князя Романова

Почетные гости церемонии бракосочетания князя Романова

Почетные гости церемонии бракосочетания князя Романова

Почетные гости церемонии бракосочетания князя Романова

Почетные гости церемонии бракосочетания князя Романова

Почетные гости церемонии бракосочетания князя Романова

Почетные гости церемонии бракосочетания князя Романова

Почетные гости церемонии бракосочетания князя Романова

Почетные гости церемонии бракосочетания князя Романова

Почетные гости церемонии бракосочетания князя Романова

Почетные гости церемонии бракосочетания князя Романова