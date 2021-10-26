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26 октября 2021 16:01

Детскосельский - небольшой поселок на юге Петербурга

Юлия ПЫХАЛОВА
Поселок Детскосельский

Поселок Детскосельский

Поселок Детскосельский

Поселок Детскосельский

Поселок Детскосельский

Поселок Детскосельский

Поселок Детскосельский

Поселок Детскосельский

Поселок Детскосельский

Поселок Детскосельский

Поселок Детскосельский

Поселок Детскосельский

Поселок Детскосельский

Поселок Детскосельский

Поселок Детскосельский

Поселок Детскосельский

Поселок Детскосельский

Поселок Детскосельский

Поселок Детскосельский

Поселок Детскосельский