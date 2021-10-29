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28 октября 2021 22:12

В Петербурге простились с режиссером Александром Рогожкиным, создателем культовых фильмов «Убойная сила» и «Особенности национальной охоты».

Артем КИЛЬКИН
В Петербурге простились с режиссером Александром Рогожкиным, создателем культовых фильмов «Убойная сила» и «Особенности национальной охоты».

В Петербурге простились с режиссером Александром Рогожкиным, создателем культовых фильмов «Убойная сила» и «Особенности национальной охоты».

В Петербурге простились с режиссером Александром Рогожкиным, создателем культовых фильмов «Убойная сила» и «Особенности национальной охоты».

В Петербурге простились с режиссером Александром Рогожкиным, создателем культовых фильмов «Убойная сила» и «Особенности национальной охоты».

В Петербурге простились с режиссером Александром Рогожкиным, создателем культовых фильмов «Убойная сила» и «Особенности национальной охоты».

В Петербурге простились с режиссером Александром Рогожкиным, создателем культовых фильмов «Убойная сила» и «Особенности национальной охоты».

В Петербурге простились с режиссером Александром Рогожкиным, создателем культовых фильмов «Убойная сила» и «Особенности национальной охоты».

В Петербурге простились с режиссером Александром Рогожкиным, создателем культовых фильмов «Убойная сила» и «Особенности национальной охоты».

В Петербурге простились с режиссером Александром Рогожкиным, создателем культовых фильмов «Убойная сила» и «Особенности национальной охоты».

В Петербурге простились с режиссером Александром Рогожкиным, создателем культовых фильмов «Убойная сила» и «Особенности национальной охоты».

В Петербурге простились с режиссером Александром Рогожкиным, создателем культовых фильмов «Убойная сила» и «Особенности национальной охоты».

В Петербурге простились с режиссером Александром Рогожкиным, создателем культовых фильмов «Убойная сила» и «Особенности национальной охоты».

В Петербурге простились с режиссером Александром Рогожкиным, создателем культовых фильмов «Убойная сила» и «Особенности национальной охоты».

В Петербурге простились с режиссером Александром Рогожкиным, создателем культовых фильмов «Убойная сила» и «Особенности национальной охоты».

В Петербурге простились с режиссером Александром Рогожкиным, создателем культовых фильмов «Убойная сила» и «Особенности национальной охоты».

В Петербурге простились с режиссером Александром Рогожкиным, создателем культовых фильмов «Убойная сила» и «Особенности национальной охоты».

В Петербурге простились с режиссером Александром Рогожкиным, создателем культовых фильмов «Убойная сила» и «Особенности национальной охоты».

В Петербурге простились с режиссером Александром Рогожкиным, создателем культовых фильмов «Убойная сила» и «Особенности национальной охоты».

В Петербурге простились с режиссером Александром Рогожкиным, создателем культовых фильмов «Убойная сила» и «Особенности национальной охоты».

В Петербурге простились с режиссером Александром Рогожкиным, создателем культовых фильмов «Убойная сила» и «Особенности национальной охоты».