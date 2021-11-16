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16 ноября 2021 12:22

Солист ВИА «Земляне» Игорь Романов провел экскурсию по Петербургу

Юлия ПЫХАЛОВА
Солист ВИА «Земляне» Игорь Романов провел экскурсию по Петербургу

Солист ВИА «Земляне» Игорь Романов провел экскурсию по Петербургу

Солист ВИА «Земляне» Игорь Романов провел экскурсию по Петербургу

Солист ВИА «Земляне» Игорь Романов провел экскурсию по Петербургу

Солист ВИА «Земляне» Игорь Романов провел экскурсию по Петербургу

Солист ВИА «Земляне» Игорь Романов провел экскурсию по Петербургу

Солист ВИА «Земляне» Игорь Романов провел экскурсию по Петербургу

Солист ВИА «Земляне» Игорь Романов провел экскурсию по Петербургу

Солист ВИА «Земляне» Игорь Романов провел экскурсию по Петербургу

Солист ВИА «Земляне» Игорь Романов провел экскурсию по Петербургу

Солист ВИА «Земляне» Игорь Романов провел экскурсию по Петербургу

Солист ВИА «Земляне» Игорь Романов провел экскурсию по Петербургу

Солист ВИА «Земляне» Игорь Романов провел экскурсию по Петербургу

Солист ВИА «Земляне» Игорь Романов провел экскурсию по Петербургу

Солист ВИА «Земляне» Игорь Романов провел экскурсию по Петербургу

Солист ВИА «Земляне» Игорь Романов провел экскурсию по Петербургу

Солист ВИА «Земляне» Игорь Романов провел экскурсию по Петербургу

Солист ВИА «Земляне» Игорь Романов провел экскурсию по Петербургу

Солист ВИА «Земляне» Игорь Романов провел экскурсию по Петербургу

Солист ВИА «Земляне» Игорь Романов провел экскурсию по Петербургу