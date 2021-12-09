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9 декабря 2021 13:36

Возле «Газпром Арены» открылся каток для сирот и детей из многодетных семей

Артем КИЛЬКИН
Возле «Газпром Арены» открылся каток для сирот и детей из многодетных семей

Возле «Газпром Арены» открылся каток для сирот и детей из многодетных семей

Возле «Газпром Арены» открылся каток для сирот и детей из многодетных семей

Возле «Газпром Арены» открылся каток для сирот и детей из многодетных семей

Возле «Газпром Арены» открылся каток для сирот и детей из многодетных семей

Возле «Газпром Арены» открылся каток для сирот и детей из многодетных семей

Возле «Газпром Арены» открылся каток для сирот и детей из многодетных семей

Возле «Газпром Арены» открылся каток для сирот и детей из многодетных семей

Возле «Газпром Арены» открылся каток для сирот и детей из многодетных семей

Возле «Газпром Арены» открылся каток для сирот и детей из многодетных семей

Возле «Газпром Арены» открылся каток для сирот и детей из многодетных семей

Возле «Газпром Арены» открылся каток для сирот и детей из многодетных семей

Возле «Газпром Арены» открылся каток для сирот и детей из многодетных семей

Возле «Газпром Арены» открылся каток для сирот и детей из многодетных семей

Возле «Газпром Арены» открылся каток для сирот и детей из многодетных семей

Возле «Газпром Арены» открылся каток для сирот и детей из многодетных семей

Возле «Газпром Арены» открылся каток для сирот и детей из многодетных семей

Возле «Газпром Арены» открылся каток для сирот и детей из многодетных семей

Возле «Газпром Арены» открылся каток для сирот и детей из многодетных семей

Возле «Газпром Арены» открылся каток для сирот и детей из многодетных семей