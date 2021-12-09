Возле «Газпром Арены» открылся каток для сирот и детей из многодетных семей
Возле «Газпром Арены» открылся каток для сирот и детей из многодетных семей
Возле «Газпром Арены» открылся каток для сирот и детей из многодетных семей
Возле «Газпром Арены» открылся каток для сирот и детей из многодетных семей
Возле «Газпром Арены» открылся каток для сирот и детей из многодетных семей
Возле «Газпром Арены» открылся каток для сирот и детей из многодетных семей
Возле «Газпром Арены» открылся каток для сирот и детей из многодетных семей
Возле «Газпром Арены» открылся каток для сирот и детей из многодетных семей
Возле «Газпром Арены» открылся каток для сирот и детей из многодетных семей
Возле «Газпром Арены» открылся каток для сирот и детей из многодетных семей