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22 декабря 2021 8:51

В преддверии Нового года на улицы Петербурга выехал праздничный ДедМоробус

Артем КИЛЬКИН
В преддверии Нового года на улицы Петербурга выехал праздничный ДедМоробус

В преддверии Нового года на улицы Петербурга выехал праздничный ДедМоробус

В преддверии Нового года на улицы Петербурга выехал праздничный ДедМоробус

В преддверии Нового года на улицы Петербурга выехал праздничный ДедМоробус

В преддверии Нового года на улицы Петербурга выехал праздничный ДедМоробус

В преддверии Нового года на улицы Петербурга выехал праздничный ДедМоробус

В преддверии Нового года на улицы Петербурга выехал праздничный ДедМоробус

В преддверии Нового года на улицы Петербурга выехал праздничный ДедМоробус

В преддверии Нового года на улицы Петербурга выехал праздничный ДедМоробус

В преддверии Нового года на улицы Петербурга выехал праздничный ДедМоробус

В преддверии Нового года на улицы Петербурга выехал праздничный ДедМоробус

В преддверии Нового года на улицы Петербурга выехал праздничный ДедМоробус

В преддверии Нового года на улицы Петербурга выехал праздничный ДедМоробус

В преддверии Нового года на улицы Петербурга выехал праздничный ДедМоробус

В преддверии Нового года на улицы Петербурга выехал праздничный ДедМоробус

В преддверии Нового года на улицы Петербурга выехал праздничный ДедМоробус

В преддверии Нового года на улицы Петербурга выехал праздничный ДедМоробус

В преддверии Нового года на улицы Петербурга выехал праздничный ДедМоробус

В преддверии Нового года на улицы Петербурга выехал праздничный ДедМоробус

В преддверии Нового года на улицы Петербурга выехал праздничный ДедМоробус