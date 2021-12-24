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24 декабря 2021 6:14

Выставка, повещенная архитектору Владимиру Васильковскому в Академии Штиглица

Юлия ПЫХАЛОВА
Выставка, повещенная архитектору Владимиру Васильковскому в Академии Штиглица

Выставка, повещенная архитектору Владимиру Васильковскому в Академии Штиглица

Выставка, повещенная архитектору Владимиру Васильковскому в Академии Штиглица

Выставка, повещенная архитектору Владимиру Васильковскому в Академии Штиглица

Выставка, повещенная архитектору Владимиру Васильковскому в Академии Штиглица

Выставка, повещенная архитектору Владимиру Васильковскому в Академии Штиглица

Выставка, повещенная архитектору Владимиру Васильковскому в Академии Штиглица

Выставка, повещенная архитектору Владимиру Васильковскому в Академии Штиглица

Выставка, повещенная архитектору Владимиру Васильковскому в Академии Штиглица

Выставка, повещенная архитектору Владимиру Васильковскому в Академии Штиглица

Выставка, повещенная архитектору Владимиру Васильковскому в Академии Штиглица

Выставка, повещенная архитектору Владимиру Васильковскому в Академии Штиглица

Выставка, повещенная архитектору Владимиру Васильковскому в Академии Штиглица

Выставка, повещенная архитектору Владимиру Васильковскому в Академии Штиглица

Выставка, повещенная архитектору Владимиру Васильковскому в Академии Штиглица

Выставка, повещенная архитектору Владимиру Васильковскому в Академии Штиглица

Выставка, повещенная архитектору Владимиру Васильковскому в Академии Штиглица

Выставка, повещенная архитектору Владимиру Васильковскому в Академии Штиглица