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25 декабря 2021 18:31

В Санкт-Петербурге прошел Чемпионате России по фигурному катанию

Артем КИЛЬКИН
В Санкт-Петербурге прошел Чемпионате России по фигурному катанию.

В Санкт-Петербурге прошел Чемпионате России по фигурному катанию.

В Санкт-Петербурге прошел Чемпионате России по фигурному катанию.

В Санкт-Петербурге прошел Чемпионате России по фигурному катанию.

В Санкт-Петербурге прошел Чемпионате России по фигурному катанию.

В Санкт-Петербурге прошел Чемпионате России по фигурному катанию.

В Санкт-Петербурге прошел Чемпионате России по фигурному катанию.

В Санкт-Петербурге прошел Чемпионате России по фигурному катанию.

В Санкт-Петербурге прошел Чемпионате России по фигурному катанию.

В Санкт-Петербурге прошел Чемпионате России по фигурному катанию.

В Санкт-Петербурге прошел Чемпионате России по фигурному катанию.

В Санкт-Петербурге прошел Чемпионате России по фигурному катанию.

В Санкт-Петербурге прошел Чемпионате России по фигурному катанию.

В Санкт-Петербурге прошел Чемпионате России по фигурному катанию.

В Санкт-Петербурге прошел Чемпионате России по фигурному катанию.

В Санкт-Петербурге прошел Чемпионате России по фигурному катанию.

В Санкт-Петербурге прошел Чемпионате России по фигурному катанию.

В Санкт-Петербурге прошел Чемпионате России по фигурному катанию.

В Санкт-Петербурге прошел Чемпионате России по фигурному катанию.

В Санкт-Петербурге прошел Чемпионате России по фигурному катанию.