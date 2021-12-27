В Санкт-Петербурге прошел Чемпионате России по фигурному катанию.
В Санкт-Петербурге прошел Чемпионате России по фигурному катанию.
В Санкт-Петербурге прошел Чемпионате России по фигурному катанию.
В Санкт-Петербурге прошел Чемпионате России по фигурному катанию.
В Санкт-Петербурге прошел Чемпионате России по фигурному катанию.
В Санкт-Петербурге прошел Чемпионате России по фигурному катанию.
В Санкт-Петербурге прошел Чемпионате России по фигурному катанию.
В Санкт-Петербурге прошел Чемпионате России по фигурному катанию.
В Санкт-Петербурге прошел Чемпионате России по фигурному катанию.
В Санкт-Петербурге прошел Чемпионате России по фигурному катанию.