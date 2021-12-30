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29 декабря 2021 7:57

Три новых перехватывающих парковки на 270 мест открылись в Петербурге

Юлия ПЫХАЛОВА
Три новых перехватывающих парковки на 270 мест открылись в Петербурге

Три новых перехватывающих парковки на 270 мест открылись в Петербурге

Три новых перехватывающих парковки на 270 мест открылись в Петербурге

Три новых перехватывающих парковки на 270 мест открылись в Петербурге

Три новых перехватывающих парковки на 270 мест открылись в Петербурге

Три новых перехватывающих парковки на 270 мест открылись в Петербурге

Три новых перехватывающих парковки на 270 мест открылись в Петербурге

Три новых перехватывающих парковки на 270 мест открылись в Петербурге

Три новых перехватывающих парковки на 270 мест открылись в Петербурге

Три новых перехватывающих парковки на 270 мест открылись в Петербурге

Три новых перехватывающих парковки на 270 мест открылись в Петербурге

Три новых перехватывающих парковки на 270 мест открылись в Петербурге

Три новых перехватывающих парковки на 270 мест открылись в Петербурге

Три новых перехватывающих парковки на 270 мест открылись в Петербурге

Три новых перехватывающих парковки на 270 мест открылись в Петербурге

Три новых перехватывающих парковки на 270 мест открылись в Петербурге

Три новых перехватывающих парковки на 270 мест открылись в Петербурге

Три новых перехватывающих парковки на 270 мест открылись в Петербурге

Три новых перехватывающих парковки на 270 мест открылись в Петербурге

Три новых перехватывающих парковки на 270 мест открылись в Петербурге