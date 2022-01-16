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15 января 2022 11:20

Мать-героиню с десятым ребенком торжественно выписали из роддома в Петербурге

Артем КИЛЬКИН
Мать-героиню с десятым ребенком торжественно выписали из роддома в Петербурге

Мать-героиню с десятым ребенком торжественно выписали из роддома в Петербурге

Мать-героиню с десятым ребенком торжественно выписали из роддома в Петербурге

Мать-героиню с десятым ребенком торжественно выписали из роддома в Петербурге

Мать-героиню с десятым ребенком торжественно выписали из роддома в Петербурге

Мать-героиню с десятым ребенком торжественно выписали из роддома в Петербурге

Мать-героиню с десятым ребенком торжественно выписали из роддома в Петербурге

Мать-героиню с десятым ребенком торжественно выписали из роддома в Петербурге

Мать-героиню с десятым ребенком торжественно выписали из роддома в Петербурге

Мать-героиню с десятым ребенком торжественно выписали из роддома в Петербурге

Мать-героиню с десятым ребенком торжественно выписали из роддома в Петербурге

Мать-героиню с десятым ребенком торжественно выписали из роддома в Петербурге

Мать-героиню с десятым ребенком торжественно выписали из роддома в Петербурге

Мать-героиню с десятым ребенком торжественно выписали из роддома в Петербурге

Мать-героиню с десятым ребенком торжественно выписали из роддома в Петербурге

Мать-героиню с десятым ребенком торжественно выписали из роддома в Петербурге