Мать-героиню с десятым ребенком торжественно выписали из роддома в Петербурге
Мать-героиню с десятым ребенком торжественно выписали из роддома в Петербурге
Мать-героиню с десятым ребенком торжественно выписали из роддома в Петербурге
Мать-героиню с десятым ребенком торжественно выписали из роддома в Петербурге
Мать-героиню с десятым ребенком торжественно выписали из роддома в Петербурге
Мать-героиню с десятым ребенком торжественно выписали из роддома в Петербурге
Мать-героиню с десятым ребенком торжественно выписали из роддома в Петербурге
Мать-героиню с десятым ребенком торжественно выписали из роддома в Петербурге