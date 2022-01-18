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17 января 2022 9:45

На скользкой дорожке: Петербуржцы массово ломают руки и ноги из-за гололеда

Юлия ПЫХАЛОВА
На скользкой дорожке

На скользкой дорожке

На скользкой дорожке

На скользкой дорожке

На скользкой дорожке

На скользкой дорожке

На скользкой дорожке

На скользкой дорожке

На скользкой дорожке

На скользкой дорожке

На скользкой дорожке

На скользкой дорожке

На скользкой дорожке

На скользкой дорожке

На скользкой дорожке

На скользкой дорожке

На скользкой дорожке

На скользкой дорожке

На скользкой дорожке

На скользкой дорожке