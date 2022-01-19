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19 января 2022 11:16

Дневные крещенские купания на пляже Петропавловской крепости

Артем КИЛЬКИН
Дневные крещенские купания на пляже Петропавловской крепости

Дневные крещенские купания на пляже Петропавловской крепости

Дневные крещенские купания на пляже Петропавловской крепости

Дневные крещенские купания на пляже Петропавловской крепости

Дневные крещенские купания на пляже Петропавловской крепости

Дневные крещенские купания на пляже Петропавловской крепости

Дневные крещенские купания на пляже Петропавловской крепости

Дневные крещенские купания на пляже Петропавловской крепости

Дневные крещенские купания на пляже Петропавловской крепости

Дневные крещенские купания на пляже Петропавловской крепости

Дневные крещенские купания на пляже Петропавловской крепости

Дневные крещенские купания на пляже Петропавловской крепости

Дневные крещенские купания на пляже Петропавловской крепости

Дневные крещенские купания на пляже Петропавловской крепости

Дневные крещенские купания на пляже Петропавловской крепости

Дневные крещенские купания на пляже Петропавловской крепости

Дневные крещенские купания на пляже Петропавловской крепости

Дневные крещенские купания на пляже Петропавловской крепости

Дневные крещенские купания на пляже Петропавловской крепости

Дневные крещенские купания на пляже Петропавловской крепости