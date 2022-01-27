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27 января 2022 11:23

На Пискаревском кладбище возложили цветы в память о жителях блокадного Ленинграда

Юлия ПЫХАЛОВА
На Пискаревском кладбище возложили цветы в память о жителях блокадного Ленинграда

На Пискаревском кладбище возложили цветы в память о жителях блокадного Ленинграда

На Пискаревском кладбище возложили цветы в память о жителях блокадного Ленинграда

На Пискаревском кладбище возложили цветы в память о жителях блокадного Ленинграда

На Пискаревском кладбище возложили цветы в память о жителях блокадного Ленинграда

На Пискаревском кладбище возложили цветы в память о жителях блокадного Ленинграда

На Пискаревском кладбище возложили цветы в память о жителях блокадного Ленинграда

На Пискаревском кладбище возложили цветы в память о жителях блокадного Ленинграда

На Пискаревском кладбище возложили цветы в память о жителях блокадного Ленинграда

На Пискаревском кладбище возложили цветы в память о жителях блокадного Ленинграда

На Пискаревском кладбище возложили цветы в память о жителях блокадного Ленинграда

На Пискаревском кладбище возложили цветы в память о жителях блокадного Ленинграда

На Пискаревском кладбище возложили цветы в память о жителях блокадного Ленинграда

На Пискаревском кладбище возложили цветы в память о жителях блокадного Ленинграда

На Пискаревском кладбище возложили цветы в память о жителях блокадного Ленинграда

На Пискаревском кладбище возложили цветы в память о жителях блокадного Ленинграда

На Пискаревском кладбище возложили цветы в память о жителях блокадного Ленинграда

На Пискаревском кладбище возложили цветы в память о жителях блокадного Ленинграда

На Пискаревском кладбище возложили цветы в память о жителях блокадного Ленинграда

На Пискаревском кладбище возложили цветы в память о жителях блокадного Ленинграда