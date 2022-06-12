Школьница из Петербурга спасла 17 кошек из Мариуполя и Донецка и теперь ищет им дом

Школьница из Петербурга спасла 17 кошек из Мариуполя и Донецка
Школьница из Петербурга спасла 17 кошек из Мариуполя и Донецка
Школьница из Петербурга спасла 17 кошек из Мариуполя и Донецка
Школьница из Петербурга спасла 17 кошек из Мариуполя и Донецка
Школьница из Петербурга спасла 17 кошек из Мариуполя и Донецка
Школьница из Петербурга спасла 17 кошек из Мариуполя и Донецка
Школьница из Петербурга спасла 17 кошек из Мариуполя и Донецка
Школьница из Петербурга спасла 17 кошек из Мариуполя и Донецка
Школьница из Петербурга спасла 17 кошек из Мариуполя и Донецка
Школьница из Петербурга спасла 17 кошек из Мариуполя и Донецка