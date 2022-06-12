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10 июня 2022 15:20

Школьница из Петербурга спасла 17 кошек из Мариуполя и Донецка и теперь ищет им дом

Юлия ПЫХАЛОВА
Школьница из Петербурга спасла 17 кошек из Мариуполя и Донецка

Школьница из Петербурга спасла 17 кошек из Мариуполя и Донецка

Школьница из Петербурга спасла 17 кошек из Мариуполя и Донецка

Школьница из Петербурга спасла 17 кошек из Мариуполя и Донецка

Школьница из Петербурга спасла 17 кошек из Мариуполя и Донецка

Школьница из Петербурга спасла 17 кошек из Мариуполя и Донецка

Школьница из Петербурга спасла 17 кошек из Мариуполя и Донецка

Школьница из Петербурга спасла 17 кошек из Мариуполя и Донецка

Школьница из Петербурга спасла 17 кошек из Мариуполя и Донецка

Школьница из Петербурга спасла 17 кошек из Мариуполя и Донецка

Школьница из Петербурга спасла 17 кошек из Мариуполя и Донецка

Школьница из Петербурга спасла 17 кошек из Мариуполя и Донецка

Школьница из Петербурга спасла 17 кошек из Мариуполя и Донецка

Школьница из Петербурга спасла 17 кошек из Мариуполя и Донецка

Школьница из Петербурга спасла 17 кошек из Мариуполя и Донецка

Школьница из Петербурга спасла 17 кошек из Мариуполя и Донецка

Школьница из Петербурга спасла 17 кошек из Мариуполя и Донецка

Школьница из Петербурга спасла 17 кошек из Мариуполя и Донецка

Школьница из Петербурга спасла 17 кошек из Мариуполя и Донецка

Школьница из Петербурга спасла 17 кошек из Мариуполя и Донецка