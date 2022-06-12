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10 июня 2022 15:32

Фестиваль в Петропавловской крепости «Град Петров»

Юлия ПЫХАЛОВА
Фестиваль «Град Петров»

Фестиваль «Град Петров»

Фестиваль «Град Петров»

Фестиваль «Град Петров»

Фестиваль «Град Петров»

Фестиваль «Град Петров»

Фестиваль «Град Петров»

Фестиваль «Град Петров»

Фестиваль «Град Петров»

Фестиваль «Град Петров»

Фестиваль «Град Петров»

Фестиваль «Град Петров»

Фестиваль «Град Петров»

Фестиваль «Град Петров»

Фестиваль «Град Петров»

Фестиваль «Град Петров»

Фестиваль «Град Петров»

Фестиваль «Град Петров»

Фестиваль «Град Петров»

Фестиваль «Град Петров»