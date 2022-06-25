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25 июня 2022 10:34

Праздник выпускников «Алые паруса» 2022 прошел в Санкт-Петербурге

Артем КИЛЬКИН
Праздник выпускников «Алые паруса» 2022 прошел в Санкт-Петербурге

Праздник выпускников «Алые паруса» 2022 прошел в Санкт-Петербурге

Праздник выпускников «Алые паруса» 2022 прошел в Санкт-Петербурге

Праздник выпускников «Алые паруса» 2022 прошел в Санкт-Петербурге

Праздник выпускников «Алые паруса» 2022 прошел в Санкт-Петербурге

Праздник выпускников «Алые паруса» 2022 прошел в Санкт-Петербурге

Праздник выпускников «Алые паруса» 2022 прошел в Санкт-Петербурге

Праздник выпускников «Алые паруса» 2022 прошел в Санкт-Петербурге

Праздник выпускников «Алые паруса» 2022 прошел в Санкт-Петербурге

Праздник выпускников «Алые паруса» 2022 прошел в Санкт-Петербурге

Праздник выпускников «Алые паруса» 2022 прошел в Санкт-Петербурге

Праздник выпускников «Алые паруса» 2022 прошел в Санкт-Петербурге

Праздник выпускников «Алые паруса» 2022 прошел в Санкт-Петербурге

Праздник выпускников «Алые паруса» 2022 прошел в Санкт-Петербурге

Праздник выпускников «Алые паруса» 2022 прошел в Санкт-Петербурге

Праздник выпускников «Алые паруса» 2022 прошел в Санкт-Петербурге

Праздник выпускников «Алые паруса» 2022 прошел в Санкт-Петербурге

Праздник выпускников «Алые паруса» 2022 прошел в Санкт-Петербурге

Праздник выпускников «Алые паруса» 2022 прошел в Санкт-Петербурге

Праздник выпускников «Алые паруса» 2022 прошел в Санкт-Петербурге