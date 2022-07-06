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6 июля 2022 12:38

Проверяем фрукты на Сенном рынке Петербурга

Юлия ПЫХАЛОВА
Фрукты на Сенном рынке

Фрукты на Сенном рынке

Фрукты на Сенном рынке

Фрукты на Сенном рынке

Фрукты на Сенном рынке

Фрукты на Сенном рынке

Фрукты на Сенном рынке

Фрукты на Сенном рынке

Фрукты на Сенном рынке

Фрукты на Сенном рынке

Фрукты на Сенном рынке

Фрукты на Сенном рынке

Фрукты на Сенном рынке

Фрукты на Сенном рынке

Фрукты на Сенном рынке

Фрукты на Сенном рынке

Фрукты на Сенном рынке

Фрукты на Сенном рынке

Фрукты на Сенном рынке

Фрукты на Сенном рынке