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6 июля 2022 13:08

В Северной столице откроется выставка уникальных артефактов, связанных с подвигом полярников

Артем КИЛЬКИН
В Северной столице откроется выставка уникальных артефактов, связанных с подвигом полярников

В Северной столице откроется выставка уникальных артефактов, связанных с подвигом полярников

В Северной столице откроется выставка уникальных артефактов, связанных с подвигом полярников

В Северной столице откроется выставка уникальных артефактов, связанных с подвигом полярников

В Северной столице откроется выставка уникальных артефактов, связанных с подвигом полярников

В Северной столице откроется выставка уникальных артефактов, связанных с подвигом полярников

В Северной столице откроется выставка уникальных артефактов, связанных с подвигом полярников

В Северной столице откроется выставка уникальных артефактов, связанных с подвигом полярников

В Северной столице откроется выставка уникальных артефактов, связанных с подвигом полярников

В Северной столице откроется выставка уникальных артефактов, связанных с подвигом полярников

В Северной столице откроется выставка уникальных артефактов, связанных с подвигом полярников

В Северной столице откроется выставка уникальных артефактов, связанных с подвигом полярников

В Северной столице откроется выставка уникальных артефактов, связанных с подвигом полярников

В Северной столице откроется выставка уникальных артефактов, связанных с подвигом полярников

В Северной столице откроется выставка уникальных артефактов, связанных с подвигом полярников

В Северной столице откроется выставка уникальных артефактов, связанных с подвигом полярников

В Северной столице откроется выставка уникальных артефактов, связанных с подвигом полярников

В Северной столице откроется выставка уникальных артефактов, связанных с подвигом полярников

В Северной столице откроется выставка уникальных артефактов, связанных с подвигом полярников

В Северной столице откроется выставка уникальных артефактов, связанных с подвигом полярников