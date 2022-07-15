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9 июля 2022 1:12

Мусульмане Петербурга отпраздновали Курбан-байран 2022

Артем КИЛЬКИН
Мусульмане Петербурга отпраздновали Курбан-байран 2022

Мусульмане Петербурга отпраздновали Курбан-байран 2022

Мусульмане Петербурга отпраздновали Курбан-байран 2022

Мусульмане Петербурга отпраздновали Курбан-байран 2022

Мусульмане Петербурга отпраздновали Курбан-байран 2022

Мусульмане Петербурга отпраздновали Курбан-байран 2022

Мусульмане Петербурга отпраздновали Курбан-байран 2022

Мусульмане Петербурга отпраздновали Курбан-байран 2022

Мусульмане Петербурга отпраздновали Курбан-байран 2022

Мусульмане Петербурга отпраздновали Курбан-байран 2022

Мусульмане Петербурга отпраздновали Курбан-байран 2022

Мусульмане Петербурга отпраздновали Курбан-байран 2022

Мусульмане Петербурга отпраздновали Курбан-байран 2022

Мусульмане Петербурга отпраздновали Курбан-байран 2022

Мусульмане Петербурга отпраздновали Курбан-байран 2022

Мусульмане Петербурга отпраздновали Курбан-байран 2022

Мусульмане Петербурга отпраздновали Курбан-байран 2022

Мусульмане Петербурга отпраздновали Курбан-байран 2022

Мусульмане Петербурга отпраздновали Курбан-байран 2022

Мусульмане Петербурга отпраздновали Курбан-байран 2022