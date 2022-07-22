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20 июля 2022 13:18

Музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербург» прошел в Ледовом дворце

Артем КИЛЬКИН
Музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербург» прошел в Ледовом дворце

Музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербург» прошел в Ледовом дворце

Музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербург» прошел в Ледовом дворце

Музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербург» прошел в Ледовом дворце

Музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербург» прошел в Ледовом дворце

Музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербург» прошел в Ледовом дворце

Музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербург» прошел в Ледовом дворце

Музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербург» прошел в Ледовом дворце

Музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербург» прошел в Ледовом дворце

Музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербург» прошел в Ледовом дворце

Музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербург» прошел в Ледовом дворце

Музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербург» прошел в Ледовом дворце

Музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербург» прошел в Ледовом дворце

Музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербург» прошел в Ледовом дворце

Музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербург» прошел в Ледовом дворце

Музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербург» прошел в Ледовом дворце

Музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербург» прошел в Ледовом дворце

Музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербург» прошел в Ледовом дворце

Музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербург» прошел в Ледовом дворце

Музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербург» прошел в Ледовом дворце