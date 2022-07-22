Музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербург» прошел в Ледовом дворце
Музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербург» прошел в Ледовом дворце
Музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербург» прошел в Ледовом дворце
Музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербург» прошел в Ледовом дворце
Музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербург» прошел в Ледовом дворце
Музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербург» прошел в Ледовом дворце
Музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербург» прошел в Ледовом дворце
Музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербург» прошел в Ледовом дворце
Музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербург» прошел в Ледовом дворце
Музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербург» прошел в Ледовом дворце