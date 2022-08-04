День ВМФ завершился представлением рок-оперы «Юнона и Авось»
День ВМФ завершился представлением рок-оперы «Юнона и Авось»
День ВМФ завершился представлением рок-оперы «Юнона и Авось»
День ВМФ завершился представлением рок-оперы «Юнона и Авось»
День ВМФ завершился представлением рок-оперы «Юнона и Авось»
День ВМФ завершился представлением рок-оперы «Юнона и Авось»
День ВМФ завершился представлением рок-оперы «Юнона и Авось»
День ВМФ завершился представлением рок-оперы «Юнона и Авось»
День ВМФ завершился представлением рок-оперы «Юнона и Авось»
День ВМФ завершился представлением рок-оперы «Юнона и Авось»