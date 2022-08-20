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20 августа 2022 8:35

Больница Святителя Луки приготовилась к приему коронавирусных пациентов

Юлия ПЫХАЛОВА
Больница Святителя Луки приготовилась к приему коронавирусных пациентов

Больница Святителя Луки приготовилась к приему коронавирусных пациентов

Больница Святителя Луки приготовилась к приему коронавирусных пациентов

Больница Святителя Луки приготовилась к приему коронавирусных пациентов

Больница Святителя Луки приготовилась к приему коронавирусных пациентов

Больница Святителя Луки приготовилась к приему коронавирусных пациентов

Больница Святителя Луки приготовилась к приему коронавирусных пациентов

Больница Святителя Луки приготовилась к приему коронавирусных пациентов

Больница Святителя Луки приготовилась к приему коронавирусных пациентов

Больница Святителя Луки приготовилась к приему коронавирусных пациентов

Больница Святителя Луки приготовилась к приему коронавирусных пациентов

Больница Святителя Луки приготовилась к приему коронавирусных пациентов

Больница Святителя Луки приготовилась к приему коронавирусных пациентов

Больница Святителя Луки приготовилась к приему коронавирусных пациентов

Больница Святителя Луки приготовилась к приему коронавирусных пациентов

Больница Святителя Луки приготовилась к приему коронавирусных пациентов

Больница Святителя Луки приготовилась к приему коронавирусных пациентов

Больница Святителя Луки приготовилась к приему коронавирусных пациентов

Больница Святителя Луки приготовилась к приему коронавирусных пациентов

Больница Святителя Луки приготовилась к приему коронавирусных пациентов