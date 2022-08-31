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31 августа 2022 10:26

Международный фестиваль светового искусства «Ночь света»

Юлия ПЫХАЛОВА
Международный фестиваль светового искусства «Ночь света»

Международный фестиваль светового искусства «Ночь света»

Международный фестиваль светового искусства «Ночь света»

Международный фестиваль светового искусства «Ночь света»

Международный фестиваль светового искусства «Ночь света»

Международный фестиваль светового искусства «Ночь света»

Международный фестиваль светового искусства «Ночь света»

Международный фестиваль светового искусства «Ночь света»

Международный фестиваль светового искусства «Ночь света»

Международный фестиваль светового искусства «Ночь света»

Международный фестиваль светового искусства «Ночь света»

Международный фестиваль светового искусства «Ночь света»

Международный фестиваль светового искусства «Ночь света»

Международный фестиваль светового искусства «Ночь света»

Международный фестиваль светового искусства «Ночь света»

Международный фестиваль светового искусства «Ночь света»

Международный фестиваль светового искусства «Ночь света»

Международный фестиваль светового искусства «Ночь света»

Международный фестиваль светового искусства «Ночь света»

Международный фестиваль светового искусства «Ночь света»