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25 сентября 2022 8:56

Парадом исторических парусников отметили День туризма в Петербурге

Артем КИЛЬКИН
Парадом исторических парусников отметили День туризма в Петербурге

Парадом исторических парусников отметили День туризма в Петербурге

Парадом исторических парусников отметили День туризма в Петербурге

Парадом исторических парусников отметили День туризма в Петербурге

Парадом исторических парусников отметили День туризма в Петербурге

Парадом исторических парусников отметили День туризма в Петербурге

Парадом исторических парусников отметили День туризма в Петербурге

Парадом исторических парусников отметили День туризма в Петербурге

Парадом исторических парусников отметили День туризма в Петербурге

Парадом исторических парусников отметили День туризма в Петербурге

Парадом исторических парусников отметили День туризма в Петербурге

Парадом исторических парусников отметили День туризма в Петербурге

Парадом исторических парусников отметили День туризма в Петербурге

Парадом исторических парусников отметили День туризма в Петербурге

Парадом исторических парусников отметили День туризма в Петербурге

Парадом исторических парусников отметили День туризма в Петербурге

Парадом исторических парусников отметили День туризма в Петербурге

Парадом исторических парусников отметили День туризма в Петербурге